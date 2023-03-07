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Курбатов Петр Афанасьевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1686

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Курбатов Афанасий Федорович

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1715

Сын: Курбатов Лаврентий Петрович

Мать ребёнка: Курбатова Марфа Яковлевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1717

Сын: Курбатов Лаврентий Петров

Мать ребёнка: Курбатова Марфа Яковлевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Курбатова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Курбатова Марфа Яковлевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Марфа Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1750
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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