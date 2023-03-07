Курбатов Петр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1686
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Курбатов Афанасий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Курбатов Лаврентий Петрович
Мать ребёнка: Курбатова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1717
Сын: Курбатов Лаврентий Петров
Мать ребёнка: Курбатова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Курбатова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курбатова Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750