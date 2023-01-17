Агрофена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Горбунова Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Кондратьев
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1789
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Кондратьев
Работа или профессия
Неизвестно
заводская крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834