Агрофена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Горбунова Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Кондратьев

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Кондратьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Кондратьев

Работа или профессия
Неизвестно
заводская крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Между 1816 и 1834
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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