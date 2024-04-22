Королев Ксенофонт Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1850
Бракосочетание
03.11.1868
Рождение ребёнка
06.02.1871
Дочь: Королева Агафья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
02.05.1872
Дочь: Королева Гликерья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
18.03.1875
Сын: Королев Гавриил ксенофонт
Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
24.01.1877
Сын: Королев Григорий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
20.03.1878
Сын: Королев Иван Ксенофонтович
Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Королев Василий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Королев Григорий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
16.10.1882
Сын: Королев Димитрий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
15.06.1885
Дочь: Королева Агрипина Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна
Смерть
Неизвестно