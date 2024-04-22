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Королев Ксенофонт Андреевич

Место рождения

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около ?.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1850

Отец: Королев Андрей Семенович

Мать: Королева Александра Григорьевна

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.11.1868

Жена: Королева Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
06.02.1871

Дочь: Королева Агафья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
02.05.1872

Дочь: Королева Гликерья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
18.03.1875

Сын: Королев Гавриил ксенофонт

Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
24.01.1877

Сын: Королев Григорий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
20.03.1878

Сын: Королев Иван Ксенофонтович

Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Королев Василий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Королев Григорий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Королев Димитрий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
15.06.1885

Дочь: Королева Агрипина Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Королева Елизавета Константиновна

Смерть
Неизвестно
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