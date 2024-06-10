Королева (Зубаревская) Елизавета Константиновна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
03.11.1868
Рождение ребёнка
06.02.1871
Дочь: Королева Агафья Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич
Рождение ребёнка
02.05.1872
Дочь: Королева Гликерья Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич
Рождение ребёнка
18.03.1875
Сын: Королев Гавриил ксенофонт
Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич
Рождение ребёнка
24.01.1877
Сын: Королев Григорий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич
Рождение ребёнка
20.03.1878
Сын: Королев Иван Ксенофонтович
Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Королев Василий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Королев Григорий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич
Рождение ребёнка
16.10.1882
Сын: Королев Димитрий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич
Рождение ребёнка
15.06.1885
Дочь: Королева Агрипина Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич
Смерть
Неизвестно