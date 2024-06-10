Королева (Зубаревская) Елизавета Константиновна 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Королева (Зубаревская) Елизавета Константиновна

Место рождения

Костино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Зубаревский Константин Васильевич

Мать: Зубаревская Татьяна Вонифатовна

Костино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.11.1868

Муж: Королев Ксенофонт Андреевич

Рождение ребёнка
06.02.1871

Дочь: Королева Агафья Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич

Рождение ребёнка
02.05.1872

Дочь: Королева Гликерья Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич

Рождение ребёнка
18.03.1875

Сын: Королев Гавриил ксенофонт

Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич

Рождение ребёнка
24.01.1877

Сын: Королев Григорий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич

Рождение ребёнка
20.03.1878

Сын: Королев Иван Ксенофонтович

Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Королев Василий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич

Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Королев Григорий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич

Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Королев Димитрий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич

Рождение ребёнка
15.06.1885

Дочь: Королева Агрипина Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Королев Ксенофонт Андреевич

Смерть
Неизвестно

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