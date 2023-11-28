Королев Андрей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Андрей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

20.12.1907

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Королев Семен Михайлович

Мать: Королева Пелагея Филатовна

Рождение ребёнка
Около ?.07.1850

Сын: Королев Ксенофонт Андреевич

Мать ребёнка: Королева Александра Григорьевна

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Глухова Густина Андреевна

Мать ребёнка: Королева Александра Григорьевна

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.01.1859

Дочь: Королева Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Королева Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Антип Андреевич

Мать ребёнка: Королева Александра Григорьевна

Смерть
20.12.1907
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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