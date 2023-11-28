Королев Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти20.12.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
Около ?.07.1850
Сын: Королев Ксенофонт Андреевич
Мать ребёнка: Королева Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Глухова Густина Андреевна
Мать ребёнка: Королева Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
31.01.1859
Дочь: Королева Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Королева Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Королева Александра Григорьевна
Смерть
20.12.1907