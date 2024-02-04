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Василий Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лукьян Кодратович

Мать: Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Между 1839 и 1840

Жена: Елизавета Никитична

Упоминание
1840
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 20 лет, жена - Елизавета Никитична, 19 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556.... Показать все
Бракосочетание
Между 1841 и 1845

Жена: Евдокия Григорьевна

Упоминание
1845
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 25 лет, двоеженец, жена - Евдокия Григорьевна, 23 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр ... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Антон Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Праскева Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Смерть
До 1870

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