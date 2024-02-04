Василий Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лукьян Кодратович
Мать: Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Между 1839 и 1840
Жена: Елизавета Никитична
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 20 лет, жена - Елизавета Никитична, 19 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556.... Показать все
Бракосочетание
Между 1841 и 1845
Жена: Евдокия Григорьевна
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 25 лет, двоеженец, жена - Евдокия Григорьевна, 23 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр ... Показать все
Рождение ребёнка
1848
Сын: Антон Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Праскева Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Смерть
До 1870