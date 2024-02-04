Антон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Василий Лукьянович
Мать: Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Между 1866 и 1870
Жена: Евфросиния Дмитриевна
Упоминание
1870
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 22 года, жена - Евфросиния Дмитриевна, 23 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Смерть
Неизвестно