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Антон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1822 г.р.

Жена

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Василий Лукьянович

Мать: Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Между 1866 и 1870

Жена: Евфросиния Дмитриевна

Упоминание
1870
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 22 года, жена - Евфросиния Дмитриевна, 23 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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