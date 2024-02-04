Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1841 и 1845
Муж: Василий Лукьянович
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 23 года, муж - Василий Лукьянович, 25 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. ... Показать все
Рождение ребёнка
1848
Сын: Антон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Лукьянович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Праскева Васильевна
Отец ребёнка: Василий Лукьянович
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 48 лет, вдова Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные ... Показать все
Смерть
После 1870