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Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1841 и 1845

Муж: Василий Лукьянович

Упоминание
1845
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 23 года, муж - Василий Лукьянович, 25 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. ... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Антон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Лукьянович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Праскева Васильевна

Отец ребёнка: Василий Лукьянович

Упоминание
1870
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 48 лет, вдова Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные ... Показать все
Смерть
После 1870

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