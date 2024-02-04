Евфросиния Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1866 и 1870
Муж: Антон Васильевич
Упоминание
1870
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 23 года, муж - Антон Васильевич, 22 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. О... Показать все
Смерть
Неизвестно