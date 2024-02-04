Евфросиния Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросиния Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1866 и 1870

Муж: Антон Васильевич

Упоминание
1870
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 23 года, муж - Антон Васильевич, 22 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. О... Показать все
Смерть
Неизвестно

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