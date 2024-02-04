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Лукьян Кодратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Константин Лукьянович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
До 1840

Жена: Евдокия Тимофеевна

Упоминание
1840
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 51 год, жена - Евдокия Тимофеевна, 56 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. ... Показать все
Упоминание
1845
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 56 лет, жена - Евдокия Тимофеевна, 61 год Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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