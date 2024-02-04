Лукьян Кодратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
До 1840
Жена: Евдокия Тимофеевна
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 51 год, жена - Евдокия Тимофеевна, 56 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. ... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 56 лет, жена - Евдокия Тимофеевна, 61 год Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. ... Показать все
Смерть
Неизвестно