Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Лукьян Кодратович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьян Кодратович
Бракосочетание
До 1840
Муж: Лукьян Кодратович
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 56 лет, муж - Лукьян Кодратович, 51 год Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 61 год, муж - Лукьян Кодратович, 56 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп... Показать все
Смерть
Неизвестно