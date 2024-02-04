Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Константин Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьян Кодратович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьян Кодратович

Бракосочетание
До 1840

Муж: Лукьян Кодратович

Упоминание
1840
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 56 лет, муж - Лукьян Кодратович, 51 год Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп... Показать все
Упоминание
1845
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 61 год, муж - Лукьян Кодратович, 56 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп... Показать все
Смерть
Неизвестно

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