Малышева (Марковских) Праскева
Место рожденияд. Черкасово Каминского прихода
Дата рождения1861
Дата смерти1956
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Марковских Василий
Мать: Шабурова Настасья
д. Черкасово Каминского прихода
Бракосочетание
21.?.1879
Муж: Малышев Григорий
Богородице-Казанская церковь с. Верхне-Алабугского Курганского уезда
Рождение ребёнка
26.12.1879
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Малышев Григорий
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
12.03.1881
Сын: Малышев Алексей
Отец ребёнка: Малышев Григорий
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
05.04.1882
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Малышев Григорий
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
17.03.1883
Сын: Малышев Василий
Отец ребёнка: Малышев Григорий
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Рождение ребёнка
15.08.1885
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Малышев Григорий
Рождение ребёнка
01.08.1887
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Малышев Григорий
Смерть
1956
с. Верхняя Алабуга Курганской обл.