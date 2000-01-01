Малышева (Марковских) Праскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Марковских) Праскева

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Место рождения

д. Черкасово Каминского прихода

Дата рождения

1861

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Марковских Василий

Мать: Шабурова Настасья

д. Черкасово Каминского прихода
Бракосочетание
21.?.1879

Муж: Малышев Григорий

Богородице-Казанская церковь с. Верхне-Алабугского Курганского уезда
Рождение ребёнка
26.12.1879

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Малышев Григорий

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
12.03.1881

Сын: Малышев Алексей

Отец ребёнка: Малышев Григорий

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
05.04.1882

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Малышев Григорий

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
17.03.1883

Сын: Малышев Василий

Отец ребёнка: Малышев Григорий

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Рождение ребёнка
15.08.1885

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Малышев Григорий

Рождение ребёнка
01.08.1887

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Малышев Григорий

Смерть
1956
с. Верхняя Алабуга Курганской обл.
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