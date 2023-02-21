Малышев Алексей
Место рожденияс. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Дата рождения12.03.1881
Дата смерти01.03.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881
Отец: Малышев Григорий
Мать: Малышева Праскева
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Крещение
15.03.1881
Богородице-Казанская церковь с.Верхне-Алабугского Курганского уезда
Смерть
01.03.1882
Причина смерти: Болезнь (от кори)