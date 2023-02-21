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Малышев Алексей

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Место рождения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда

Дата рождения

12.03.1881

Дата смерти

01.03.1882

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881

Отец: Малышев Григорий

Мать: Малышева Праскева

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Крещение
15.03.1881
Богородице-Казанская церковь с.Верхне-Алабугского Курганского уезда
Смерть
01.03.1882
Причина смерти: Болезнь (от кори)
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