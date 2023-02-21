Марковских Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Малышева Праскева
Мать ребёнка: Шабурова Настасья
д. Черкасово Каминского прихода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабурова Настасья
Смерть
Неизвестно
д. Черкасово Курганской обл.
Причина смерти: Несчастный случай (забодал бык)