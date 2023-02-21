Марковских Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марковских Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Малышева Праскева

Мать ребёнка: Шабурова Настасья

д. Черкасово Каминского прихода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабурова Настасья

Смерть
Неизвестно
д. Черкасово Курганской обл.
Причина смерти: Несчастный случай (забодал бык)
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