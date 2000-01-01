Малышев Григорий
Место рожденияс. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Дата рождения1858
Дата смерти29.05.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Малышев Андриан
Мать: Татьяна
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Бракосочетание
21.?.1879
Жена: Малышева Праскева
Богородице-Казанская церковь с. Верхне-Алабугского Курганского уезда
Рождение ребёнка
26.12.1879
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Малышева Праскева
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
12.03.1881
Сын: Малышев Алексей
Мать ребёнка: Малышева Праскева
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
05.04.1882
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Малышева Праскева
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
17.03.1883
Сын: Малышев Василий
Мать ребёнка: Малышева Праскева
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Рождение ребёнка
15.08.1885
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Малышева Праскева
Рождение ребёнка
01.08.1887
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Малышева Праскева
Смерть
29.05.1912
Причина смерти: от рака желудка