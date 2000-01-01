Малышев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Григорий

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Место рождения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда

Дата рождения

1858

Дата смерти

29.05.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Малышев Андриан

Мать: Татьяна

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Бракосочетание
21.?.1879

Жена: Малышева Праскева

Богородице-Казанская церковь с. Верхне-Алабугского Курганского уезда
Рождение ребёнка
26.12.1879

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Малышева Праскева

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
12.03.1881

Сын: Малышев Алексей

Мать ребёнка: Малышева Праскева

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
05.04.1882

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Малышева Праскева

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
17.03.1883

Сын: Малышев Василий

Мать ребёнка: Малышева Праскева

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Рождение ребёнка
15.08.1885

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Малышева Праскева

Рождение ребёнка
01.08.1887

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Малышева Праскева

Смерть
29.05.1912
Причина смерти: от рака желудка
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