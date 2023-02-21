(Малышев) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Малышев) Ксения

(Малышев) Ксения

avatar

Место рождения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда

Дата рождения

26.12.1879

Дата смерти

11.01.1880

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1879

Отец: Малышев Григорий

Мать: Малышева Праскева

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Крещение
02.01.1880
Богородице-Казанская церковь с.Верхне-Алабугского Курганского уезда
Смерть
11.01.1880
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Причина смерти: от слабости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close