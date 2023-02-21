(Малышев) Ксения
Место рожденияс. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Дата рождения26.12.1879
Дата смерти11.01.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1879
Отец: Малышев Григорий
Мать: Малышева Праскева
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Крещение
02.01.1880
Богородице-Казанская церковь с.Верхне-Алабугского Курганского уезда
Смерть
11.01.1880
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Причина смерти: от слабости