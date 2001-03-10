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Малышев Василий

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Место рождения

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области

Дата рождения

17.03.1883

Дата смерти

11.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1883

Отец: Малышев Григорий

Мать: Малышева Праскева

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Бракосочетание
27.01.1903

Жена: Малышева Анисья

Богородице-Казанская церковь с. Верхне-Алабугского Курганского уезда
Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Малышев Петр

Мать ребёнка: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
26.02.1908

Дочь: Саламатова Евдокия

Мать ребёнка: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
24.07.1911

Дочь: Лещанова Анна

Мать ребёнка: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Карнаухова Мария

Мать ребёнка: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Игошева Александра

Мать ребёнка: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Рождение ребёнка
26.09.1924

Дочь: Тиванова Надежда

Мать ребёнка: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Образование
Неизвестно
Церковно-приходская школа
Грамотный
Смерть
11.08.1959
пос. Сафоново на ст. Яйва Александровского р-на Пермской обл.
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
пос. Сафоново на ст. Яйва Александровского р-на Пермской обл.
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