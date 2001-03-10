Малышев Василий
Место рожденияс. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Дата рождения17.03.1883
Дата смерти11.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1883
Отец: Малышев Григорий
Мать: Малышева Праскева
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Бракосочетание
27.01.1903
Жена: Малышева Анисья
Богородице-Казанская церковь с. Верхне-Алабугского Курганского уезда
Рождение ребёнка
22.06.1905
Сын: Малышев Петр
Мать ребёнка: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
26.02.1908
Дочь: Саламатова Евдокия
Мать ребёнка: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
24.07.1911
Дочь: Лещанова Анна
Мать ребёнка: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Карнаухова Мария
Мать ребёнка: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Игошева Александра
Мать ребёнка: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Рождение ребёнка
26.09.1924
Дочь: Тиванова Надежда
Мать ребёнка: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Образование
Неизвестно
Церковно-приходская школа
Грамотный
Смерть
11.08.1959
пос. Сафоново на ст. Яйва Александровского р-на Пермской обл.
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
пос. Сафоново на ст. Яйва Александровского р-на Пермской обл.