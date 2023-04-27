von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Anna
Место рожденияDillenburg,Hessen-Nassau,Prussia
Дата рождения21.09.1541
Дата смерти12.02.1616
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1541
Отец: Van Nassau Dillenburg William
Мать: Von Stolberg Juliana
Dillenburg,Hessen-Nassau,Prussia
Бракосочетание
16.06.1559
Dillenburg,Hessen-Nassau,Prussia
Рождение ребёнка
12.10.1560
Дочь: Von Nassau-Weilburg Anna Amalia
Отец ребёнка: Von Nassau-Weilburg Albrecht
Weilburg, Hessen, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Gräfin von Nassau-Weilburg (1559 - 1593)
Смерть
12.02.1616
Weilburg,Hessen-Nassau,Prussia