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von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Anna

Место рождения

Dillenburg,Hessen-Nassau,Prussia

Дата рождения

21.09.1541

Дата смерти

12.02.1616

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1541

Отец: Van Nassau Dillenburg William

Мать: Von Stolberg Juliana

Dillenburg,Hessen-Nassau,Prussia
Бракосочетание
16.06.1559

Муж: Von Nassau-Weilburg Albrecht

Dillenburg,Hessen-Nassau,Prussia
Рождение ребёнка
12.10.1560

Дочь: Von Nassau-Weilburg Anna Amalia

Отец ребёнка: Von Nassau-Weilburg Albrecht

Weilburg, Hessen, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Gräfin von Nassau-Weilburg (1559 - 1593)
Смерть
12.02.1616
Weilburg,Hessen-Nassau,Prussia