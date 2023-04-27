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van Nassau Dillenburg William

Место рождения

Dillenburg, Hesse Germany

Дата рождения

10.04.1487

Дата смерти

06.10.1559

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1487

Отец: von Nassau-Vianden-Dietz Johann jr.

Мать: von Hessen-Marburg (von Hessen-Marburg) Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Nassau-Dillenburg, Regierender Graf von Nassau in Dillenburg (1504, 1516 - 1559)
Бракосочетание
20.09.1531

Жена: von Stolberg (von Stolberg) Juliana

Рождение ребёнка
21.09.1541

Дочь: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Anna

Мать ребёнка: von Stolberg (von Stolberg) Juliana

Рождение ребёнка
10.08.1546

Дочь: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Juliana Nassau

Мать ребёнка: von Stolberg (von Stolberg) Juliana

Смерть
06.10.1559
Похороны
Неизвестно

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