van Nassau Dillenburg William
Место рожденияDillenburg, Hesse Germany
Дата рождения10.04.1487
Дата смерти06.10.1559
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1487
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Nassau-Dillenburg, Regierender Graf von Nassau in Dillenburg (1504, 1516 - 1559)
Бракосочетание
20.09.1531
Рождение ребёнка
21.09.1541
Дочь: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Anna
Мать ребёнка: von Stolberg (von Stolberg) Juliana
Рождение ребёнка
10.08.1546
Дочь: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Juliana Nassau
Мать ребёнка: von Stolberg (von Stolberg) Juliana
Смерть
06.10.1559
Похороны
Неизвестно