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von Stolberg (von Stolberg) Juliana

Место рождения

Schloß Stolberg

Дата рождения

15.02.1506

Дата смерти

18.06.1580

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1506

Отец: zu Stolberg Botho Glückselige

Мать: von Stolberg-Wernigrode (von Eppstein-Königstein) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.09.1531

Муж: van Nassau Dillenburg William

Рождение ребёнка
21.09.1541

Дочь: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Anna

Отец ребёнка: van Nassau Dillenburg William

Рождение ребёнка
10.08.1546

Дочь: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Juliana Nassau

Отец ребёнка: van Nassau Dillenburg William

Смерть
18.06.1580
Похороны
Неизвестно

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