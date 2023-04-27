von Stolberg (von Stolberg) Juliana
Место рожденияSchloß Stolberg
Дата рождения15.02.1506
Дата смерти18.06.1580
ПолЖенский
Отец
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1506
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.09.1531
Рождение ребёнка
21.09.1541
Дочь: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Anna
Отец ребёнка: van Nassau Dillenburg William
Рождение ребёнка
10.08.1546
Дочь: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Juliana Nassau
Отец ребёнка: van Nassau Dillenburg William
Смерть
18.06.1580
Похороны
Неизвестно