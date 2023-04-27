von Nassau-Vianden-Dietz Johann jr. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Nassau-Vianden-Dietz Johann jr.

Место рождения

Breda, Hertogdom Brabant Heilige Roomse Rijk (within present The Netherlands)

Дата рождения

09.11.1455

Дата смерти

30.07.1516

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1455

Отец: von Nassau-Dillenburg Johann

Мать: von Loon-Heinsberg (von Loon-Heinsberg) Maria

Бракосочетание
11.02.1482

Жена: von Hessen-Marburg (von Hessen-Marburg) Elisabeth

Рождение ребёнка
10.04.1487

Сын: van Nassau Dillenburg William

Мать ребёнка: von Hessen-Marburg (von Hessen-Marburg) Elisabeth

Рождение ребёнка
01.12.1488

Дочь: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Elisabeth

Мать ребёнка: von Hessen-Marburg (von Hessen-Marburg) Elisabeth

Смерть
30.07.1516
Похороны
30.07.1516

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