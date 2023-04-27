von Nassau-Vianden-Dietz Johann jr.
Место рожденияBreda, Hertogdom Brabant Heilige Roomse Rijk (within present The Netherlands)
Дата рождения09.11.1455
Дата смерти30.07.1516
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1455
Бракосочетание
11.02.1482
Рождение ребёнка
10.04.1487
Рождение ребёнка
01.12.1488
Дочь: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Elisabeth
Мать ребёнка: von Hessen-Marburg (von Hessen-Marburg) Elisabeth
Смерть
30.07.1516
Похороны
30.07.1516