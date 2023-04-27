von Nassau-Weilburg (von Nassau-Weilburg) Anna Amalia
Место рожденияWeilburg, Hessen, Germany
Дата рождения12.10.1560
Дата смерти06.01.1635
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1560
Weilburg, Hessen, Germany
Бракосочетание
19.09.1581
Ottweiler,Rheinland,Prussia
Рождение ребёнка
1586
Дочь: Pfalz-Zweibruecken-Birkenfeld Dorothea
Отец ребёнка: Von Solms-Laubach Otto (Count)
Of,Sonnewalde,Brandenburg,Prussia
Смерть
06.01.1635
Strasbourg, Bas-Rhin, Alsace, France