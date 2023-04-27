von Nassau-Weilburg (von Nassau-Weilburg) Anna Amalia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Nassau-Weilburg (von Nassau-Weilburg) Anna Amalia

Место рождения

Weilburg, Hessen, Germany

Дата рождения

12.10.1560

Дата смерти

06.01.1635

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1560

Отец: Von Nassau-Weilburg Albrecht

Мать: Von Nassau-Dillenburg Anna

Weilburg, Hessen, Germany
Бракосочетание
19.09.1581

Муж: Von Solms-Laubach Otto (Count)

Ottweiler,Rheinland,Prussia
Рождение ребёнка
1586

Дочь: Pfalz-Zweibruecken-Birkenfeld Dorothea

Отец ребёнка: Von Solms-Laubach Otto (Count)

Of,Sonnewalde,Brandenburg,Prussia
Смерть
06.01.1635
Strasbourg, Bas-Rhin, Alsace, France
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