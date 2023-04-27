von Nassau-Weilburg Albrecht — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Nassau-Weilburg Albrecht

Место рождения

Weilburg, Hessen Deutschland(HRR)

Дата рождения

26.12.1537

Дата смерти

11.11.1593

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1537

Отец: von Nassau-Weilburg Philipp

Мать: von Mansfeld-Hinterort (von Mansfeld-Hinterort) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Nassau-Weilburg, Regierender Graf von Nassau -Weilburg (1550 -1593) ab 1574 in Ottweiler
Бракосочетание
16.06.1559

Жена: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Anna

Рождение ребёнка
12.10.1560

Дочь: von Nassau-Weilburg (von Nassau-Weilburg) Anna Amalia

Мать ребёнка: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Anna

Смерть
11.11.1593
Похороны
Неизвестно

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