von Nassau-Weilburg Albrecht
Место рожденияWeilburg, Hessen Deutschland(HRR)
Дата рождения26.12.1537
Дата смерти11.11.1593
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1537
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Nassau-Weilburg, Regierender Graf von Nassau -Weilburg (1550 -1593) ab 1574 in Ottweiler
Бракосочетание
16.06.1559
Рождение ребёнка
12.10.1560
Дочь: von Nassau-Weilburg (von Nassau-Weilburg) Anna Amalia
Мать ребёнка: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Anna
Смерть
11.11.1593
Похороны
Неизвестно