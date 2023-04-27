von Nassau-Weilburg Philipp
Место рожденияNeuweilnau, Germany
Дата рождения20.09.1504
Дата смерти04.10.1559
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1504
Отец: von Nassau-Weilburg Ludwig
Мать: von Nassau-Wiesbaden-Idstein (von Nassau-Wiesbaden-Idstein) Margarethe Marie
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Nassau-Weilburg
Бракосочетание
23.03.1536
Рождение ребёнка
26.12.1537
Смерть
04.10.1559
Похороны
1559