von Nassau-Weilburg Philipp — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Nassau-Weilburg Philipp

Место рождения

Neuweilnau, Germany

Дата рождения

20.09.1504

Дата смерти

04.10.1559

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1504

Отец: von Nassau-Weilburg Ludwig

Мать: von Nassau-Wiesbaden-Idstein (von Nassau-Wiesbaden-Idstein) Margarethe Marie

Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Nassau-Weilburg
Бракосочетание
23.03.1536

Жена: von Mansfeld-Hinterort (von Mansfeld-Hinterort) Anna

Рождение ребёнка
26.12.1537

Сын: von Nassau-Weilburg Albrecht

Мать ребёнка: von Mansfeld-Hinterort (von Mansfeld-Hinterort) Anna

Смерть
04.10.1559
Похороны
1559

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