Плетнева (Плетнева) Ирина Мартинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева (Плетнева) Ирина Мартинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

22.06.1816

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Новопашена - Лошкарева Настасья Дмитриева

Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Плетнев Карп Димитриев

Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Икрина Домника Димитриева

Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Плетнев Тарас Димитриев

Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Плетнев Василий Димитриев

Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Плетнев Гавриил Димитриев

Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Воинкова Агрипина Димитриева

Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Икрина (захарова) Параскева Димитриева

Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетнев Димитрий Афонасьев

Смерть
22.06.1816
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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