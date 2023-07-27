Плетнева (Плетнева) Ирина Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти22.06.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Новопашена - Лошкарева Настасья Дмитриева
Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Икрина Домника Димитриева
Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Плетнев Василий Димитриев
Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Плетнев Гавриил Димитриев
Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Воинкова Агрипина Димитриева
Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Икрина (захарова) Параскева Димитриева
Отец ребёнка: Плетнев Димитрий Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1816
Причина смерти: от горячки