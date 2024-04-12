Икрина (Плетнева) Домника Димитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Бракосочетание
04.10.1813
Муж: Икрин Тимофей Козмин
Рождение ребёнка
30.12.1813
Дочь: Евгения Тимофеева
Отец ребёнка: Икрин Тимофей Козмин
Рождение ребёнка
13.12.1814
Дочь: Лукия Тимофеева
Отец ребёнка: Икрин Тимофей Козмин
Рождение ребёнка
13.12.1814
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Икрин Тимофей Козмин
Рождение ребёнка
13.12.1815
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Икрин Тимофей Козмин
Рождение ребёнка
02.09.1818
Отец ребёнка: Икрин Тимофей Козмин
Смерть
Неизвестно