Икрина (Плетнева) Домника Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Плетнева) Домника Димитриева

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Плетнев Димитрий Афонасьев

Мать: Плетнева Ирина Мартинова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.10.1813

Муж: Икрин Тимофей Козмин

Рождение ребёнка
30.12.1813

Дочь: Евгения Тимофеева

Отец ребёнка: Икрин Тимофей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.12.1814

Дочь: Лукия Тимофеева

Отец ребёнка: Икрин Тимофей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.12.1814

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Икрин Тимофей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.12.1815

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Икрин Тимофей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1818

Сын: Икрин Захарий Тимофеев

Отец ребёнка: Икрин Тимофей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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