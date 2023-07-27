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Плетнев Василий Димитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

15.01.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Плетнев Димитрий Афонасьев

Мать: Плетнева Ирина Мартинова

Бракосочетание
09.07.1807

Жена: Плетнева Ирина Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1809

Сын: Плетнев Григорий Васильев

Мать ребёнка: Плетнева Ирина Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1811

Дочь: Домника Васильева

Мать ребёнка: Плетнева Ирина Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1812

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Плетнева Ирина Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1816

Сын: Плетнев Николай Васильев

Мать ребёнка: Плетнева Ирина Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
15.01.1821
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от громового удару
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