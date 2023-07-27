Плетнев Василий Димитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти15.01.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Бракосочетание
09.07.1807
Рождение ребёнка
09.01.1809
Сын: Плетнев Григорий Васильев
Мать ребёнка: Плетнева Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
01.01.1811
Дочь: Домника Васильева
Мать ребёнка: Плетнева Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
11.05.1812
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Плетнева Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
05.12.1816
Мать ребёнка: Плетнева Ирина Григорьева
Смерть
15.01.1821
Причина смерти: от громового удару