Плетнева (Плетнева) Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева (Плетнева) Ирина Григорьева

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Место рождения

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Плетнев Григорий

Мать: не указана

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.07.1807

Муж: Плетнев Василий Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1809

Сын: Плетнев Григорий Васильев

Отец ребёнка: Плетнев Василий Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1811

Дочь: Домника Васильева

Отец ребёнка: Плетнев Василий Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1812

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Плетнев Василий Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1816

Сын: Плетнев Николай Васильев

Отец ребёнка: Плетнев Василий Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1828

Сын: Плетнев Иона

Отец ребёнка: не указан

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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