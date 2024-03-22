Плетнева (Плетнева) Ирина Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Плетнев Григорий
Бракосочетание
09.07.1807
Рождение ребёнка
09.01.1809
Сын: Плетнев Григорий Васильев
Отец ребёнка: Плетнев Василий Димитриев
Рождение ребёнка
01.01.1811
Дочь: Домника Васильева
Отец ребёнка: Плетнев Василий Димитриев
Рождение ребёнка
11.05.1812
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Плетнев Василий Димитриев
Рождение ребёнка
05.12.1816
Отец ребёнка: Плетнев Василий Димитриев
Рождение ребёнка
12.06.1828
Сын: Плетнев Иона
Смерть
Неизвестно