Плетнев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Ергина Фекла Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Плетнева Ирина Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно