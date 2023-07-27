Ергина (Плетнева) Фекла Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергина (Плетнева) Фекла Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

06.11.1827

Пол

Женский

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Плетнев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Ергин Даниил Ильин

Отец ребёнка: Ергин Илья Феодоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1807

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Ергин Илья Феодоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ергин Илья Феодоров

Смерть
06.11.1827
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: чахоткою
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