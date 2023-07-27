Ергина (Плетнева) Фекла Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти06.11.1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Плетнев Григорий
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Ергин Даниил Ильин
Отец ребёнка: Ергин Илья Феодоров
Рождение ребёнка
18.05.1807
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Ергин Илья Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ергин Илья Феодоров
Смерть
06.11.1827
Причина смерти: чахоткою