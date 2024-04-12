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Ергин Илья Феодоров

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Ергин Феодор

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Ергин Даниил Ильин

Мать ребёнка: Ергина Фекла Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1807

Дочь: Мария Ильина

Мать ребёнка: Ергина Фекла Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ергина Фекла Григорьева

Смерть
Неизвестно
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