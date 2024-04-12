Ергин Илья Феодоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Ергин Феодор
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Ергин Даниил Ильин
Мать ребёнка: Ергина Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
18.05.1807
Дочь: Мария Ильина
Мать ребёнка: Ергина Фекла Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ергина Фекла Григорьева
Смерть
Неизвестно