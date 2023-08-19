Новопашена - Лошкарева (Плетнева) Настасья Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1781
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Лошкарев Николай Васильев
Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин
Бракосочетание
Около ?.10.1801
Рождение ребёнка
12.08.1802
Дочь: Васса Васильева
Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин
Рождение ребёнка
20.10.1803
Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Лошкарев Исаакий Васильев
Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Лошкарев Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин
Рождение ребёнка
30.06.1807
Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин
Рождение ребёнка
27.04.1811
Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин
Рождение ребёнка
20.06.1812
Дочь: Феврония Васильева
Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин
Рождение ребёнка
15.01.1814
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин
Рождение ребёнка
14.05.1815
Сын: Лошкарев Димитрий Васильев
Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин
Рождение ребёнка
16.06.1817
Сын: Лошкарев Леонтий Васильев
Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин
Рождение ребёнка
16.06.1817
Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин
Смерть
Неизвестно