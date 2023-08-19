Новопашена - Лошкарева (Плетнева) Настасья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашена - Лошкарева (Плетнева) Настасья Дмитриева

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Плетнев Димитрий Афонасьев

Мать: Плетнева Ирина Мартинова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Лошкарев Николай Васильев

Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин

Бракосочетание
Около ?.10.1801

Муж: Лошкарев Василий Козмин

Рождение ребёнка
12.08.1802

Дочь: Васса Васильева

Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1803

Сын: Лошкарев Лука Васильев

Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Лошкарев Исаакий Васильев

Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Лошкарев Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.06.1807

Сын: Лошкарев Косма Васильев

Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1811

Сын: Лошкарев Стефан Васильев

Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1812

Дочь: Феврония Васильева

Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1814

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.1815

Сын: Лошкарев Димитрий Васильев

Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1817

Сын: Лошкарев Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1817

Сын: Лошкарев Тихон Васильев

Отец ребёнка: Лошкарев Василий Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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