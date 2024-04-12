Лошкарев Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
08.04.1830
Мать ребёнка: Лошкарева Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
?.04.1831
Сын: Лошкарев Аристарх Тимофеев
Мать ребёнка: Лошкарева Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
23.08.1832
Дочь: Васса Тимофеева
Мать ребёнка: Лошкарева Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
28.09.1833
Дочь: Иустиния Тимофеева
Мать ребёнка: Лошкарева Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
13.01.1836
Мать ребёнка: Лошкарева Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
28.03.1840
Дочь: Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Лошкарева Стефанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно