Лошкарев Тимофей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛошкарев Тимофей Васильев

Лошкарев Тимофей Васильев

avatar

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Лошкарев Василий Козмин

Мать: Новопашена - Лошкарева Настасья Дмитриева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1830

Сын: Лошкарев Родион Тимофеев

Мать ребёнка: Лошкарева Стефанида Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.04.1831

Сын: Лошкарев Аристарх Тимофеев

Мать ребёнка: Лошкарева Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
23.08.1832

Дочь: Васса Тимофеева

Мать ребёнка: Лошкарева Стефанида Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1833

Дочь: Иустиния Тимофеева

Мать ребёнка: Лошкарева Стефанида Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1836

Сын: Лошкарев Герман Тимофеев

Мать ребёнка: Лошкарева Стефанида Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1840

Дочь: Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Лошкарева Стефанида Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкарева Стефанида Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close