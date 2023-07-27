Плетнев Карп Димитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлетнев Карп Димитриев

Плетнев Карп Димитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Плетнев Димитрий Афонасьев

Мать: Плетнева Ирина Мартинова

Рождение ребёнка
26.02.1801

Сын: Плетнев Василий Карпов

Мать ребёнка: Плетнева Дарья Федорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.12.1802

Сын: Плетнев Степан Карпов

Мать ребёнка: Плетнева Дарья Федорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1804

Дочь: Ирина Карпова

Мать ребёнка: Плетнева Дарья Федорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Дарья Федорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close