Плетнев Карп Димитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Рождение ребёнка
26.02.1801
Мать ребёнка: Плетнева Дарья Федорова
Рождение ребёнка
25.12.1802
Мать ребёнка: Плетнева Дарья Федорова
Рождение ребёнка
07.05.1804
Дочь: Ирина Карпова
Мать ребёнка: Плетнева Дарья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плетнева Дарья Федорова
Смерть
Неизвестно