Плетнев Василий Карпов
Место рождения
Дата рождения26.02.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1801
Отец: Плетнев Карп Димитриев
Мать: Плетнева Дарья Федорова
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
30.05.1826
Дочь: Евфросинья Васильева
Мать ребёнка: Плетнева Феодора Никифорова
Рождение ребёнка
29.07.1827
Мать ребёнка: Плетнева Феодора Никифорова
Рождение ребёнка
17.04.1829
Дочь: Агапия Васильева
Мать ребёнка: Плетнева Феодора Никифорова
Рождение ребёнка
09.11.1830
Сын: Плетнев Порфирий Васильев
Мать ребёнка: Плетнева Феодора Никифорова
Рождение ребёнка
13.05.1832
Дочь: Гликерия Васильева
Мать ребёнка: Плетнева Феодора Никифорова
Рождение ребёнка
26.08.1833
Мать ребёнка: Плетнева Феодора Никифорова
Рождение ребёнка
27.01.1835
Мать ребёнка: Плетнева Феодора Никифорова
Рождение ребёнка
19.07.1836
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Плетнева Феодора Никифорова
Рождение ребёнка
21.07.1840
Мать ребёнка: Плетнева Феодора Никифорова
Смерть
Неизвестно