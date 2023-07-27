Плетнева (Плетнева) Феодора Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
30.05.1826
Дочь: Евфросинья Васильева
Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов
Рождение ребёнка
29.07.1827
Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов
Рождение ребёнка
17.04.1829
Дочь: Агапия Васильева
Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов
Рождение ребёнка
09.11.1830
Сын: Плетнев Порфирий Васильев
Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов
Рождение ребёнка
13.05.1832
Дочь: Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов
Рождение ребёнка
26.08.1833
Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов
Рождение ребёнка
27.01.1835
Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов
Рождение ребёнка
19.07.1836
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов
Рождение ребёнка
21.07.1840
Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов
Смерть
Неизвестно