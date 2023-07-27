Плетнева (Плетнева) Феодора Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлетнева (Плетнева) Феодора Никифорова

Плетнева (Плетнева) Феодора Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1825

Муж: Плетнев Василий Карпов

Рождение ребёнка
30.05.1826

Дочь: Евфросинья Васильева

Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.07.1827

Сын: Плетнев Евдоким Васильев

Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.1829

Дочь: Агапия Васильева

Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1830

Сын: Плетнев Порфирий Васильев

Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1832

Дочь: Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.08.1833

Сын: Плетнев Адриан Васильев

Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1835

Сын: Плетнев Василий Васильев

Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1836

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1840

Сын: Плетнев Симион Васильев

Отец ребёнка: Плетнев Василий Карпов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close