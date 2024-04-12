Воинкова (Семенова (Плетнева)) Агрипина Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Семенова (Плетнева)) Агрипина Димитриева

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Плетнев Димитрий Афонасьев

Мать: Плетнева Ирина Мартинова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1815

Муж: Семенов Никита Васильев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1815

Сын: Семенов Козьма Никитин

Отец ребёнка: Семенов Никита Васильев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1820

Дочь: Евлампия Никитина

Отец ребёнка: Семенов Никита Васильев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1824

Дочь: Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Семенов Никита Васильев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1828

Дочь: Семенова (плетнева) София

Отец ребёнка: не указан

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.02.1829

Муж: Воинков Степан из любиной Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.10.1832

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1834

Сын: Воинков Афонасий Стефанов

Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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