Воинкова (Семенова (Плетнева)) Агрипина Димитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
25.01.1815
Рождение ребёнка
31.10.1815
Отец ребёнка: Семенов Никита Васильев
Рождение ребёнка
21.10.1820
Дочь: Евлампия Никитина
Отец ребёнка: Семенов Никита Васильев
Рождение ребёнка
24.11.1824
Дочь: Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Семенов Никита Васильев
Рождение ребёнка
23.09.1828
Дочь: Семенова (плетнева) София
Бракосочетание
09.02.1829
Рождение ребёнка
22.10.1832
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев
Рождение ребёнка
04.07.1834
Сын: Воинков Афонасий Стефанов
Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев
Смерть
Неизвестно