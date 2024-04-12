Семенов Никита Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти20.04.1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Семенов Василий
Мать: Семенова Анна
Бракосочетание
25.01.1815
Рождение ребёнка
31.10.1815
Мать ребёнка: Воинкова Агрипина Димитриева
Рождение ребёнка
21.10.1820
Дочь: Евлампия Никитина
Мать ребёнка: Воинкова Агрипина Димитриева
Рождение ребёнка
24.11.1824
Дочь: Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Воинкова Агрипина Димитриева
Смерть
20.04.1827
Причина смерти: горячкою