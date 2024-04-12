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Семенов Никита Васильев

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

20.04.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Семенов Василий

Мать: Семенова Анна

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
25.01.1815

Жена: Воинкова Агрипина Димитриева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1815

Сын: Семенов Козьма Никитин

Мать ребёнка: Воинкова Агрипина Димитриева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1820

Дочь: Евлампия Никитина

Мать ребёнка: Воинкова Агрипина Димитриева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1824

Дочь: Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Воинкова Агрипина Димитриева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
20.04.1827
Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: горячкою
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