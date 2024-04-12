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Плетнев Гавриил Димитриев

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

19.03.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Плетнев Димитрий Афонасьев

Мать: Плетнева Ирина Мартинова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.02.1810

Жена: Плетнева Васса Авраамова

Рождение ребёнка
11.01.1812

Сын: Плетнев Михаил Гавриилов

Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1813

Дочь: Ксения Гавриилова

Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1814

Дочь: Марфа Гавриилова

Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1816

Дочь: Сутягина Пелагия Гаврилова

Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1818

Дочь: Дария Гавриилова

Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1819

Дочь: Матрона Гаврилова

Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1822

Дочь: Лукоянова - Русакова Меланья Гаврилова

Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.11.1824

Дочь: Епистимия Гаврилова

Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1829

Сын: Плетнев Дионисий Гавриилов

Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
19.03.1832
Причина смерти: от горячки
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