Плетнев Гавриил Димитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти19.03.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
15.02.1810
Жена: Плетнева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
11.01.1812
Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
30.01.1813
Дочь: Ксения Гавриилова
Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
06.09.1814
Дочь: Марфа Гавриилова
Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
04.05.1816
Дочь: Сутягина Пелагия Гаврилова
Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
17.03.1818
Дочь: Дария Гавриилова
Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
19.02.1819
Дочь: Матрона Гаврилова
Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
03.01.1822
Дочь: Лукоянова - Русакова Меланья Гаврилова
Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
11.11.1824
Дочь: Епистимия Гаврилова
Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
03.10.1829
Сын: Плетнев Дионисий Гавриилов
Мать ребёнка: Плетнева Васса Авраамова
Смерть
19.03.1832
Причина смерти: от горячки