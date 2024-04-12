Плетнева (Морозова) Васса Авраамова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти16.06.1831
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Морозов Авраам Михайлов
Бракосочетание
15.02.1810
Рождение ребёнка
11.01.1812
Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев
Рождение ребёнка
30.01.1813
Дочь: Ксения Гавриилова
Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев
Рождение ребёнка
06.09.1814
Дочь: Марфа Гавриилова
Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев
Рождение ребёнка
04.05.1816
Дочь: Сутягина Пелагия Гаврилова
Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев
Рождение ребёнка
17.03.1818
Дочь: Дария Гавриилова
Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев
Рождение ребёнка
19.02.1819
Дочь: Матрона Гаврилова
Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев
Рождение ребёнка
03.01.1822
Дочь: Лукоянова - Русакова Меланья Гаврилова
Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев
Рождение ребёнка
11.11.1824
Дочь: Епистимия Гаврилова
Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев
Рождение ребёнка
03.10.1829
Сын: Плетнев Дионисий Гавриилов
Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев
Смерть
16.06.1831
Причина смерти: от чахотки