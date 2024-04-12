Плетнева (Морозова) Васса Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева (Морозова) Васса Авраамова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

16.06.1831

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Морозов Авраам Михайлов

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.02.1810

Муж: Плетнев Гавриил Димитриев

Рождение ребёнка
11.01.1812

Сын: Плетнев Михаил Гавриилов

Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1813

Дочь: Ксения Гавриилова

Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1814

Дочь: Марфа Гавриилова

Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1816

Дочь: Сутягина Пелагия Гаврилова

Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1818

Дочь: Дария Гавриилова

Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1819

Дочь: Матрона Гаврилова

Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1822

Дочь: Лукоянова - Русакова Меланья Гаврилова

Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.11.1824

Дочь: Епистимия Гаврилова

Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1829

Сын: Плетнев Дионисий Гавриилов

Отец ребёнка: Плетнев Гавриил Димитриев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
16.06.1831
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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