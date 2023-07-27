Морозов Авраам Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти12.12.1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Морозов Михайло
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Плетнева Васса Авраамова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ергина Наталия Авраамова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.03.1803
Сын: Морозов Тит Аврамов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.12.1817
Причина смерти: от удушья