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Морозов Авраам Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

12.12.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Морозов Михайло

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Морозов Симион Авраамов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Морозов Павел Аврамов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Морозов Архип Аврамов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Плетнева Васса Авраамова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ергина Наталия Авраамова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1803

Сын: Морозов Тит Аврамов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.12.1817
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья