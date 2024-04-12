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Морозов Симион Авраамов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

28.04.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Морозов Авраам Михайлов

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1803

Жена: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
01.05.1804

Дочь: Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1807

Сын: Морозов Флор (Фрол) Симионов

Мать ребёнка: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1809

Дочь: Екатерина Симионова

Мать ребёнка: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1811

Дочь: Дария Симионова

Мать ребёнка: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1813

Сын: Морозов Евпл Симионов

Мать ребёнка: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1814

Дочь: Неонила Симионова

Мать ребёнка: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
28.04.1816
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: горячкою
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