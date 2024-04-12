Морозов Симион Авраамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти28.04.1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Морозов Авраам Михайлов
Бракосочетание
02.02.1803
Рождение ребёнка
01.05.1804
Дочь: Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
18.08.1807
Сын: Морозов Флор (Фрол) Симионов
Мать ребёнка: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
12.11.1809
Дочь: Екатерина Симионова
Мать ребёнка: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
13.03.1811
Дочь: Дария Симионова
Мать ребёнка: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
06.08.1813
Мать ребёнка: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
26.10.1814
Дочь: Неонила Симионова
Мать ребёнка: Морозова (ударцова) Параскева Прокопьева
Смерть
28.04.1816
Причина смерти: горячкою