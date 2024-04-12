Морозова (Ударцова) (Ударцова) Параскева Прокопьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Ударцов Прокопий Борисов
Бракосочетание
02.02.1803
Рождение ребёнка
01.05.1804
Дочь: Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Морозов Симион Авраамов
Рождение ребёнка
18.08.1807
Сын: Морозов Флор (Фрол) Симионов
Отец ребёнка: Морозов Симион Авраамов
Рождение ребёнка
12.11.1809
Дочь: Екатерина Симионова
Отец ребёнка: Морозов Симион Авраамов
Рождение ребёнка
13.03.1811
Дочь: Дария Симионова
Отец ребёнка: Морозов Симион Авраамов
Рождение ребёнка
06.08.1813
Отец ребёнка: Морозов Симион Авраамов
Рождение ребёнка
26.10.1814
Дочь: Неонила Симионова
Отец ребёнка: Морозов Симион Авраамов
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно