Морозова (Ударцова) (Ударцова) Параскева Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Ударцова) (Ударцова) Параскева Прокопьева

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Ударцов Прокопий Борисов

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1803

Муж: Морозов Симион Авраамов

Рождение ребёнка
01.05.1804

Дочь: Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Морозов Симион Авраамов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1807

Сын: Морозов Флор (Фрол) Симионов

Отец ребёнка: Морозов Симион Авраамов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1809

Дочь: Екатерина Симионова

Отец ребёнка: Морозов Симион Авраамов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1811

Дочь: Дария Симионова

Отец ребёнка: Морозов Симион Авраамов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1813

Сын: Морозов Евпл Симионов

Отец ребёнка: Морозов Симион Авраамов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1814

Дочь: Неонила Симионова

Отец ребёнка: Морозов Симион Авраамов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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