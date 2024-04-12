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Морозов Архип Аврамов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Морозов Авраам Михайлов

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.02.1805

Жена: Морозова Фекла Петрова

Рождение ребёнка
03.10.1807

Сын: Морозов Иерофей Архипов

Мать ребёнка: Морозова Фекла Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1810

Дочь: Улитта Архипова

Мать ребёнка: Морозова Фекла Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1812

Дочь: Клепикова Харитина Архиппова

Мать ребёнка: Морозова Фекла Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1815

Сын: Морозов Григорий Архиппов

Мать ребёнка: Морозова Фекла Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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