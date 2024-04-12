Морозов Архип Аврамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Морозов Авраам Михайлов
Бракосочетание
06.02.1805
Жена: Морозова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
03.10.1807
Мать ребёнка: Морозова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
21.07.1810
Дочь: Улитта Архипова
Мать ребёнка: Морозова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
07.10.1812
Дочь: Клепикова Харитина Архиппова
Мать ребёнка: Морозова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
28.09.1815
Сын: Морозов Григорий Архиппов
Мать ребёнка: Морозова Фекла Петрова
Смерть
Неизвестно