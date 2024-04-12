Клепикова (Морозова) Харитина Архиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Морозова) Харитина Архиппова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.10.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1812

Отец: Морозов Архип Аврамов

Мать: Морозова Фекла Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1832

Муж: Клепиков Максим Леонтьев

Рождение ребёнка
06.04.1834

Дочь: Агапия Максимова

Отец ребёнка: Клепиков Максим Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1838

Сын: Клепиков Митрофан Максимов

Отец ребёнка: Клепиков Максим Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Евгения Максимова

Отец ребёнка: Клепиков Максим Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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