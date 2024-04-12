Клепикова (Морозова) Харитина Архиппова
Место рождения
Дата рождения07.10.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1812
Отец: Морозов Архип Аврамов
Мать: Морозова Фекла Петрова
Бракосочетание
07.07.1832
Рождение ребёнка
06.04.1834
Дочь: Агапия Максимова
Отец ребёнка: Клепиков Максим Леонтьев
Рождение ребёнка
03.06.1838
Сын: Клепиков Митрофан Максимов
Отец ребёнка: Клепиков Максим Леонтьев
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Евгения Максимова
Отец ребёнка: Клепиков Максим Леонтьев
Смерть
Неизвестно