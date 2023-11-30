Клепиков Максим Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепиков Максим Леонтьев

Клепиков Максим Леонтьев

avatar

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

22.04.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1810

Отец: Клепиков - Седунов Леонтий (Лев) Иванов

Мать: Клепикова Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1832

Жена: Клепикова Харитина Архиппова

Рождение ребёнка
06.04.1834

Дочь: Агапия Максимова

Мать ребёнка: Клепикова Харитина Архиппова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1838

Сын: Клепиков Митрофан Максимов

Мать ребёнка: Клепикова Харитина Архиппова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Евгения Максимова

Мать ребёнка: Клепикова Харитина Архиппова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close