Клепиков Максим Леонтьев
Место рождения
Дата рождения22.04.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1810
Бракосочетание
07.07.1832
Рождение ребёнка
06.04.1834
Дочь: Агапия Максимова
Мать ребёнка: Клепикова Харитина Архиппова
Рождение ребёнка
03.06.1838
Сын: Клепиков Митрофан Максимов
Мать ребёнка: Клепикова Харитина Архиппова
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Евгения Максимова
Мать ребёнка: Клепикова Харитина Архиппова
Смерть
Неизвестно