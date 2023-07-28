Клепиков - Седунов Леонтий (Лев) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова
Дочь: Марья Леонтьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова
Сын: Клепиков Димитрий Леонтьев
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова
Сын: Клепиков Григорий Леонтьев
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова
Сын: Клепикова Савва Леонтьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова
Дочь: Михайлищева Варвара Леонтьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова
Дочь: Александра Леонтьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова
Дочь: Екатерина Леонтьева
Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова
Жена: Клепикова Анна Яковлева
Дочь: Дария Леонтьева
Мать ребёнка: Клепикова Анна Яковлева
Сын: Клепиков Константин Леоньев
Мать ребёнка: Клепикова Анна Яковлева
Сын: Клепиков - Седунов Иоанн Леонтиев
Мать ребёнка: Клепикова Анна Яковлева