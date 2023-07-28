Клепиков - Седунов Леонтий (Лев) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиков - Седунов Леонтий (Лев) Иванов

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Клепиков - Седунов Иван Васильев

Мать: Клепикова - Седунова Катерина Антонова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1802

Сын: Клепиков Митрофан Львов

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1804

Дочь: Марья Леонтьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1805

Сын: Клепиков Димитрий Леонтьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1807

Сын: Клепиков Илья Леонтиев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1809

Сын: Клепиков Григорий Леонтьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1810

Сын: Клепиков Максим Леонтьев

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.12.1812

Сын: Клепикова Савва Леонтьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1817

Дочь: Михайлищева Варвара Леонтьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1820

Дочь: Александра Леонтьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.11.1821

Дочь: Екатерина Леонтьева

Мать ребёнка: Клепикова Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.09.1824

Жена: Клепикова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
23.03.1826

Дочь: Дария Леонтьева

Мать ребёнка: Клепикова Анна Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1832

Сын: Клепиков Константин Леоньев

Мать ребёнка: Клепикова Анна Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1837

Сын: Клепиков - Седунов Иоанн Леонтиев

Мать ребёнка: Клепикова Анна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепикова Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно