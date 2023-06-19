Морозова (Кутенина) Фекла Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Кутенина) Фекла Петрова

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Место рождения

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

22.12.1835

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Кутенин Петр

Мать: не указана

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.02.1805

Муж: Морозов Архип Аврамов

Рождение ребёнка
03.10.1807

Сын: Морозов Иерофей Архипов

Отец ребёнка: Морозов Архип Аврамов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1810

Дочь: Улитта Архипова

Отец ребёнка: Морозов Архип Аврамов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1812

Дочь: Клепикова Харитина Архиппова

Отец ребёнка: Морозов Архип Аврамов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1815

Сын: Морозов Григорий Архиппов

Отец ребёнка: Морозов Архип Аврамов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
22.12.1835
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья