Морозова (Кутенина) Фекла Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти22.12.1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Кутенин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1805
Рождение ребёнка
03.10.1807
Отец ребёнка: Морозов Архип Аврамов
Рождение ребёнка
21.07.1810
Дочь: Улитта Архипова
Отец ребёнка: Морозов Архип Аврамов
Рождение ребёнка
07.10.1812
Дочь: Клепикова Харитина Архиппова
Отец ребёнка: Морозов Архип Аврамов
Рождение ребёнка
28.09.1815
Сын: Морозов Григорий Архиппов
Отец ребёнка: Морозов Архип Аврамов
Смерть
22.12.1835
Причина смерти: от удушья