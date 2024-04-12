Морозов Григорий Архиппов
Место рождения
Дата рождения28.09.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1815
Отец: Морозов Архип Аврамов
Мать: Морозова Фекла Петрова
Бракосочетание
05.11.1834
Жена: Морозова Акилина Козмина
Рождение ребёнка
17.03.1835
Дочь: Дария Григорьева
Мать ребёнка: Морозова Акилина Козмина
Рождение ребёнка
20.07.1838
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Морозова Акилина Козмина
Рождение ребёнка
16.09.1839
Дочь: Надежда Григорьева
Мать ребёнка: Морозова Акилина Козмина
Смерть
Неизвестно