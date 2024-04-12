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Морозов Григорий Архиппов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.09.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1815

Отец: Морозов Архип Аврамов

Мать: Морозова Фекла Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.11.1834

Жена: Морозова Акилина Козмина

Рождение ребёнка
17.03.1835

Дочь: Дария Григорьева

Мать ребёнка: Морозова Акилина Козмина

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1838

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Морозова Акилина Козмина

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.09.1839

Дочь: Надежда Григорьева

Мать ребёнка: Морозова Акилина Козмина

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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