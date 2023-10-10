Морозов Павел Аврамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Морозов Авраам Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1802
Дочь: Ираида Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1802
Дочь: Иулиания Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1803
Дочь: Агафия Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1805
Сын: Морозов Михей Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Новопашенная Харитина Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1809
Дочь: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно