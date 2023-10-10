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Морозов Павел Аврамов

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Морозов Авраам Михайлов

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Морозов Михайло Павлов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1802

Дочь: Ираида Павлова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1802

Дочь: Иулиания Павлова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1803

Дочь: Агафия Павлова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1805

Сын: Морозов Михей Павлов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Новопашенная Харитина Павлова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1809

Дочь: Аникина - Зырянова (новопашенная) Мариамия Павлова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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